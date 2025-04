Utilização de motocicletas em atendimentos do Samu reduz tempo de resposta em ocorrências

As motolâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), da Prefeitura de Manaus, realizaram, em 2024, o total de 2.656 atendimentos em emergência clínicas, traumáticas, obstétricas e em saúde mental, incluindo atuação em incidentes com múltiplas vítimas.





Com o título “Suporte Básico à Vida sobre Duas Rodas: um case de sucesso”, o relato dessa experiência com a utilização das motolâncias no ano passado vai representar a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) na 6ª Mostra “Amazonas, Aqui Tem SUS!”, marcada para os dias 7 e 8/5. A seleção para o evento estadual ocorreu depois de premiação em quarto lugar na 3ª edição da Mostra “Manaus, Aqui Tem SUS”, promovida pela Prefeitura de Manaus em março deste ano.

As motolâncias são adotadas pelo Samu Manaus, desde 2012, para reforçar a estrutura da rede de urgência e emergência na cidade, tornando o atendimento mais ágil e eficiente para a população. Atualmente, a frota é composta por 18 motocicletas, sendo que 16 atuam de forma contínua e duas ficam como reserva técnica.

A chefe do Núcleo de Educação em Urgência do Samu Manaus, Leda Lima Sobral, explica que as motolâncias são utilizadas nos atendimentos às emergências previstas para o Samu, conduzidas por técnicos de enfermagem habilitados, com formação em curso de condutor de veículo de emergência, pilotagem defensiva, ofensiva e evasiva, além de experiência em atendimentos de emergência.

“Consideramos um case de sucesso porque, através da motolância, conseguimos reduzir o tempo resposta e antecipar o início do atendimento em cerca de cinco minutos, já que os veículos conseguem chegar mais rapidamente no local da ocorrência e iniciar os primeiros atendimentos até a chegada das ambulâncias de Unidade de Suporte Básico (USB) ou Avançado (USA). Isso garante a redução da mortalidade e das sequelas definitivas, facilitando a recuperação das vítimas das ocorrências”, afirmou Leda.

A equipe das motolâncias é deslocada em duplas e transporta materiais para atendimento de emergência, e o deslocamento ocorre de acordo com a indicação da Central de Regulação. A estratégia de utilização das motolâncias deslocadas em apoio às equipes apresenta vantagens em situações como o atendimento às vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR) e para a utilização do Desfibrilador Externo Automático (DEA).

“Nas PCRs clínicas, a grande vantagem das motolâncias é garantir a aplicação em tempo hábil da desfibrilação com o DEA e da RCP (ressuscitação cardiopulmonar), com o retorno à circulação espontânea”, apontou Leda Sobral.

Indiretamente, de acordo com Leda Sobral, a utilização das motocicletas também contribui para a redução dos gastos com a saúde pública. “O atendimento precoce reduz sequelas e, consequentemente, o tempo de internação do paciente”, concluiu Leda.