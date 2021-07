Vacina Amazonas ultrapassa marca de 74 mil doses aplicadas em 30 horas na capital

A campanha Vacina Amazonas ultrapassou a marca de 74 mil doses contra a Covid-19 aplicadas em Manaus, em 30 horas de mutirão. Foram, em média, 2,46 mil pessoas vacinadas por hora. A terceira mobilização realizada na capital ocorreu nesta quarta e quinta-feira (21 e 22/07), para vacinar a população a partir de 18 anos, com horário ampliado das 9h à 0h nos três pontos coordenados pelo Governo do Estado: Arena da Amazônia, Centro de Convenções Vasco Vasques – Segunda Etapa e Sambódromo.

“Nós tínhamos uma meta de vacinar 60 mil pessoas, ultrapassamos essa meta. Mais de 70 mil pessoas foram imunizadas nesses dois dias, com horário estendido. O trabalho continua, a gente vai continuar vacinando. Hoje a gente fecha um ciclo importante, que é a faixa etária de 18 anos, e vamos continuar nessa pegada, para que a gente possa se proteger contra a Covid-19”, disse o governador durante visita à Arena da Amazônia, na noite desta quinta-feira, onde acompanhou o encerramento do mutirão.

Próximos mutirões – No encerramento de mais um mutirão de vacinação em Manaus, Wilson Lima destacou que as próximas ações Vacina Amazonas serão realizadas neste sábado (24/07), simultaneamente, nos municípios de Caapiranga e Beruri, totalizando 17 edições.

“Estaremos fazendo mais um mutirão, nossas equipes já embarcaram para esses municípios e eu vou estar lá pessoalmente também, para acompanhar esse trabalho”, enfatizou Wilson Lima.

Em Caapiranga, a meta do mutirão é aplicar 500 doses e o público alvo é toda população adulta a partir de 18 anos de idade. O mutirão será na Praça de Alimentação do Santo Antônio, das 9h às 16h. A ação é para aplicação de primeira dose.

Já em Beruri a vacinação é para primeira e segunda dose. O mutirão começa às 8h no Porto Hidroviário. A ação é para toda população adulta a partir de 18 anos de idade. A meta é aplicar 400 doses.

Horário ampliado – A estrutura montada para a terceira edição do mutirão Vacina Amazonas em Manaus contou com o complexo da Arena da Amazônia, Sambódromo e a segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques, que pela primeira vez foi utilizada na ação.

Uma das coordenadoras do posto, a secretária executiva de Políticas em Saúde da SES-AM, Nayara Maksoud, afirmou que a estrutura nova atendeu todas as necessidades das equipes de vacinação.

A coordenadora do Sambódromo que atendeu a população pedestre e na modalidade drive-thru, Wladmary Azevedo, assessora de desenvolvimento institucional da FVS-RCP, contou que atender a população nos mutirões em horário estendido já é rotina para toda a equipe que atua no complexo.

“Hoje, a gente trabalha com 250 pessoas, temos vários colaboradores e uma grande massa da Fundação de Vigilância em Saúde. A gente está na linha de frente dessa estrutura. Atender todos esses horários estendidos para nós é fácil, porque a gente tem essa organização. É muito bom fazer parte deste mutirão, porque acho que impulsiona bastante a vacinação”, afirmou.

O secretário executivo de Controle Interno da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Silvio Romano, ressaltou a adesão do público jovem neste mutirão de imunização e a influência sobre outros membros da família.

“Percebemos que jovens vieram acompanhados de familiares, pais, mães e avós que ainda não tinham tomado a vacina e aproveitaram o momento para se vacinar. É muito importante que a população jovem continue dizendo sim à vacina e exercendo influência sobre aqueles que ainda estão indecisos. O resultado do mutirão foi extremamente positivo e que venham outras ações para que possamos avançar em faixas etárias”, afirmou.

O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Cristiano Fernandes, destacou a meta de avançar na vacinação nas faixas etárias e nas coberturas vacinais dos grupos prioritários estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

“Alcançar as metas acima de 90% de cobertura vacinal baseado na faixa etária e nos grupos prioritários esse é o nosso desafio, nossa nova meta para alcançar a proteção da população frente à doença. É importante que aqueles que ainda não se vacinaram que busquem a vacinação. Os postos permanecerão vacinando na rotina de trabalho do dia a dia e das próximas semanas. A vacina é a principal arma contra da Covid-19”, destacou o diretor-presidente.

Empenho dos profissionais – A força-tarefa envolveu a participação de cerca de 800 servidores públicos do Estado que atuaram voluntariamente no mutirão, além de servidores da Prefeitura de Manaus.

O secretário executivo de Controle Interno da SES-AM enfatizou a contribuição dos servidores da saúde na mobilização para acelerar a vacinação e o empenho em conciliar a participação nos mutirões com a manutenção dos atendimentos e serviços funcionando na rede estadual de saúde.

15 edições – Mais de 306 mil doses foram aplicadas nos mutirões organizados pelo Governo do Amazonas em parceria com os municípios. A primeira edição da campanha vacinou 141 mil pessoas na capital, nos dias 11 e 12 de junho.