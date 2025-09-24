Vacina antirrábica será oferecida neste sábado (27) no programa ‘Manaus Cidadã’

A Prefeitura de Manaus, informa aos tutores de cães e gatos que neste sábado, 27/9, a vacina antirrábica será ofertada na ação “Manaus Cidadã”. As ações do programa serão realizadas na Escola Municipal Helena Augusta Walcott, na avenida Itaúba, s/n, bairro Jorge Teixeira, das 8h às 12h.
O gerente do CCZ, médico veterinário Rodrigo Araújo, reitera que a vacina contra o vírus da raiva é gratuita e que para receber o imunizante os animais precisam ter idade a partir de 3 meses e estar em boas condições de saúde.
Rodrigo Araújo reforça que o imunizante é essencial para assegurar que a doença não seja transmitida aos seres humanos.
“A vacina contra a raiva deve ser recebida pelo animal anualmente. É uma vacina fundamental porque essa doença é fatal, não tem cura, daí a importância de proteger cães e gatos e, assim, fortalecer a proteção aos seres humanos”, ressaltou.
A Prefeitura de Manaus oferta a vacina antirrábica de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 8h às 16h, na sede do CCZ, no bairro Compensa, zona Oeste, e anualmente realiza campanhas de vacinação nas áreas urbana e rural da capital.