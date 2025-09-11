Vacina contra o VSR será oferecida pelo SUS a partir de novembro

A vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) será oferecida gratuitamente pelo SUS a partir da segunda quinzena de novembro de 2025. O imunizante será aplicado em gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, com o objetivo de proteger os recém-nascidos nos primeiros meses de vida.





O VSR é o principal causador de bronquiolite e pneumonia em crianças menores de dois anos. Dados da Fiocruz apontam um aumento de 52% nos casos em 2025 em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Proteção para 2 milhões de bebês

Com a estratégia de vacinação, o governo espera evitar até 28 mil internações por ano. A medida deve beneficiar cerca de 2 milhões de recém-nascidos no país.

Entre 2018 e 2024, o vírus foi responsável por mais de 83 mil internações de bebês prematuros. A cada cinco crianças infectadas, uma precisa de atendimento ambulatorial e, em média, uma em cada 50 é hospitalizada.

Primeiras doses chegam ainda em 2025

As primeiras 1,8 milhão de doses serão entregues até o fim do ano, fruto de uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer.

Em novembro, o Ministério da Saúde vai distribuir 832,5 mil doses, com mais 1 milhão previstas até dezembro. A parceria inclui também a transferência de tecnologia para produção nacional.

Vacina da Pfizer será usada no SUS

A vacina escolhida é a Abrysvo, da Pfizer, aprovada pela Anvisa em abril de 2024. Produzida com vírus inativado, é aplicada em dose única e não apresentou efeitos colaterais significativos nos estudos iniciais.

Também foi incorporado ao SUS o nirsevimabe, anticorpo monoclonal da Sanofi, indicado para bebês de até 24 meses. Ele oferece proteção direta e rápida, especialmente em casos mais graves.

Custo alto na rede privada

Na rede particular, os preços da vacina são altos:

Bebês até 5 kg: R$ 3.550

Bebês acima de 5 kg: R$ 3.680

Gestantes: R$ 1.810

Idosos: R$ 1.640

Com a vacinação pública, o acesso será ampliado e os impactos no sistema de saúde, reduzidos.

Pós-pandemia trouxe surtos fora de época

Durante a pandemia de Covid-19, o isolamento social reduziu a circulação do VSR. Com o fim das restrições, o vírus encontrou uma população infantil mais suscetível, provocando surtos inesperados e sobrecarga nos hospitais.

Segundo o infectologista Renato Kfouri, países que adotaram vacinas contra o VSR já observaram queda de até 50% nas internações por doenças respiratórias.

Como prevenir o VSR além da vacina?

Além da imunização, especialistas recomendam:

Lavar as mãos com frequência

Evitar contato de bebês com pessoas gripadas ou com tosse

Manter ambientes ventilados

