segunda-feira, 15 de junho de 2026
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Vacinação antirrábica reforça proteção de pets e humanos durante o “Manaus Cidadã”

Por
Redação 2
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Foto - Divulgação/Semsa

Tutores de cães e gatos podem vacinar seus animais na terceira edição do programa “Manaus Cidadã 2025”, da Prefeitura de Manaus, que ocorre, neste sábado, 30/8, na escola municipal Deputado Ulisses Guimarães, localizada na rua 27, quadra 124, s/nº, no conjunto Amazonino Mendes, Novo Aleixo, na zona Norte da capital.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ofertará mil doses de vacina antirrábica animal ao longo da programação, que se inicia às 8h e termina às 12h.


Foto – Divulgação/Semsa
O gerente do CCZ, médico veterinário Rodrigo Araújo, orienta que, para ser imunizado contra o vírus da raiva, o animal precisa ter a partir de 3 meses e estar em boas condições de saúde. Rodrigo ressalta que o imunizante é essencial para assegurar que a doença não seja transmitida aos seres humanos.

“O imunizante contra a raiva deve ser recebido pelo animal anualmente. A raiva é uma doença fatal, que não tem cura, daí a importância de proteger cães e gatos e, assim, fortalecer a proteção aos seres humanos”, ressaltou.

A Prefeitura de Manaus oferta a vacina antirrábica de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h e aos sábados das 8h ao meio-dia, na sede do CCZ, no bairro Compensa, zona Oeste da capital, e anualmente realiza campanhas de vacinação nas áreas urbana e rural da capital.

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