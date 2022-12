Vacinação contra a Covid-19 acontece em 75 pontos de Manaus nesta semana com feriado

A Prefeitura de Manaus prossegue com a missão de ofertar a vacina contra a Covid-19, de segunda a quarta-feira, 5 a 7/12, disponibilizando o imunizante em 75 Unidades Básicas de Saúde. Devido ao feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, na quinta-feira, 8/12, e ao ponto facultativo na sexta-feira, 9/12, a vacinação acontece de forma diferenciada nesta semana.

A lista com os endereços e horários de funcionamento das unidades podem ser conferidos pelo link: bit.ly/localvacinacovid19. A população pode receber a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta doses (para imunossuprimidos) nas unidades que funcionam no horário regular e também nas de horário estendido.

Devido aos jogos da Copa do Mundo do Catar, a população precisa ficar atenta aos horários de funcionamento das unidades. Nesta segunda, 5, em razão do jogo do Brasil, a oferta dos imunizantes acontecerá de 8h às 12h.

A vacina pode ser recebida pela população de 12 anos de idade ou mais em qualquer um dos 75 pontos localizados em todas as zonas geográficas da capital. Já o público infantil, formado por crianças de 3 a 4 anos, tem dez unidades de saúde para se vacinar, enquanto as de seis meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias), o mais novo público contemplado, dispõe de quatro unidades de referência para receber a Pfizer Baby. Para a população de 5 a 11 anos de idade, a Semsa disponibiliza 34 unidades de saúde para imunização.

Doença respiratória que chegou ao Brasil em fevereiro de 2020, a Covid-19 tem sintomas semelhantes aos de uma gripe, que podem evoluir para situações mais graves e levar inclusive ao óbito, sobretudo em idosos e pessoas com doenças pré-existentes. As vacinas são importantes porque criam uma barreira que evita as formas graves, que podem levar à morte.

“É importante relembrar que o novo coronavírus reconfigurou a realidade. Essa doença causou um impacto significativo na saúde, na economia e na vida social de todos nós. Tomar a vacina é um compromisso individual que resulta na proteção coletiva. Apelamos a todos que se vacinem e atualizem seu calendário vacinal para evitar as formas graves da infecção”, salienta a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Aproveita baby

A Semsa iniciou no dia 16/11, a vacinação contra o novo coronavírus para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades. Mas para evitar o descarte de doses (cada frasco concentra 10 doses que podem ser administradas em até 12 horas depois de aberto), as quatro unidades de referência estão utilizando a estratégia “Aproveita Baby”.

No horário de 8h às 14h, a prioridade é vacinar as crianças com comorbidades. Após esse horário as crianças sem comorbidades que estão nessa faixa etária, podem ser vacinadas.

“Mas é importante assinalar que os pequenos que tiverem comorbidades também podem se vacinar após as 14h. “A medida não exclui a vacinação deles, é apenas para evitar o desperdício de doses”, sinaliza a assessora técnica da Subsecretaria de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo.

Para esse público, especificamente, a Prefeitura de Manaus concentrou a vacinação na UBS Áugias Gadelha, na zona Norte; UBS José Rayol dos Santos, na zona Sul; UBS Deodato de Miranda Leão, na zona Oeste; e UBS Alfredo Campos, na zona Leste.