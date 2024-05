Vacinação contra a dengue volta a ser administrada para crianças de 10 a 14 anos no AM

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), informa que foram aplicadas todas as doses da vacina contra a dengue com validade para esta terça-feira (30/04) no estado. A partir desta quinta-feira (02/05), a vacinação contra a doença retorna para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.





A vacinação contra a dengue está disponível em 12 municípios do Amazonas, atendendo à distribuição do Ministério da Saúde. As cidades contempladas foram: Manaus, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Careiro, Nova Olinda do Norte, Manaquiri, Santa Isabel do Rio Negro, Autazes e Careiro da Várzea.

Esses municípios integram a região de saúde “Manaus, entorno e Alto Rio Negro”, reconhecida pelo Ministério da Saúde como área prioritária para o recebimento das doses.

Sobre o esgotamento de doses, com vencimento em 30 de abril, que estavam disponíveis também em outros 16 municípios, a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destacou a ação rápida dos municípios para evitar a perda de doses. “O uso estratégico das vacinas é fundamental para evitar o desperdício. O engajamento dos profissionais de saúde combinado à população quanto à vacinação é estratégico para a saúde coletiva”, disse.

O responsável pela Vigilância Epidemiológica da FVS-RCP, Alexsandro Melo, reforça a necessidade de manter as medidas preventivas contra a dengue, mesmo havendo vacina contra a dengue atualmente em 12 municípios. “A vacinação é uma ferramenta importante, mas a população precisa continuar eliminando os criadouros de mosquitos Aedes aegypti, vetor da dengue”, afirma.