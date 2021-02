Vacinação de idosos é acompanhada em Carauari

A vacinação de idosos contra a covid-19 iniciou no último sábado em Carauari (a 782 quilômetros de Manaus). O processo tem acompanhamento do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

A campanha começou com o Grupo de Pessoas Prioritárias de acordo com a Nota Técnica e Plano Estadual de Vacinação, conforme faixa etária dividida em três grupos: sábado – idosos de 75 a 79 anos, domingo – 80 anos e mais e segunda – 70 a 74 anos. Idosos acamados e com dificuldade de locomoção, os responsáveis realizam cadastro e após, acompanham, o vacinador até o domicílio.

A execução do plano de vacinação do município está sendo acompanhada pelo Promotor de Justiça Eduardo Gabriel, por meio do Procedimento Administrativo n. 001/2021. O MPAM continuará a acompanhar diretamente a vacinação da população urbana, bem como a dos indígenas e das comunidades rurais.