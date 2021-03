Vacinação em Guajará passa por fiscalização

A vacinação contra a covid-19 em Guajará (a 1.570 quilômetros de Manaus) de idosos e profissionais da saúde é fiscalizada. O processo é feito por membros do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

O objetivo do órgão ministerial é acompanhar e fiscalizar as políticas públicas de vacinação e de cumprimento das metas de cobertura vacinal no Município, assim como as ações de enfrentamento a pandemia. O MPAM instaurou, ainda em abril do ano passado, um Procedimento Administrativo para acompanhar as medidas de distanciamento social e todas as medidas adotadas pelo poder público e também cobrar da população a consciência de se precaver desse vírus.

Neste ano, a Promotoria de Justiça acompanha a campanha de vacinação seguindo as orientações da coordenação do Grupo de Trabalho do MP, em Manaus, que trata das promotorias de saúde da capital e interior. Pelo acompanhamento, em Guajará, estão sendo vacinados profissionais da saúde e a população de idosos.

O município segue ainda a campanha de vacinação no decorrer do mês, e segundo a secretaria de saúde, nas próximas semanas serão vacinados o restante dos profissionais da saúde.