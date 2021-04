Vacinação para todas as pessoas com comorbidades começa na próxima segunda-feira, 12

A Prefeitura de Manaus avança mais uma vez na campanha municipal de imunização contra a Covid-19 e, a partir da próxima segunda-feira, 12/4, começa a vacinar pessoas com qualquer das comorbidades elencadas como prioritárias pelo Ministério da Saúde. Os primeiros a ser vacinados serão os da faixa etária de 55 a 59 anos, que serão recebidos nos sete pontos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ao longo da semana, em ordem decrescente de idade e de acordo com o agendamento eletrônico do Imuniza Manaus.

A nova etapa amplia o alcance da população com doenças preexistentes, iniciado no último dia 29/3 pelos portadores de cardiopatias, diabetes e obesidade grave, condições que respondem pelos maiores índices de morte quando associadas à Covid-19, de acordo com estudo técnico realizado pelo município, em parceria com o Conselho Regional de Medicina (CRM-AM).

O prefeito destaca que Manaus é a capital que mais avança na imunização contra a Covid-19 e que já ultrapassou a meta de vacinar 90% dos trabalhadores de saúde, dos idosos de 60 anos ou mais e dos indígenas aldeados, que integram as fases iniciais da campanha. “Agora temos o desafio de vacinar os portadores de comorbidades da extensa faixa etária, que é a de 18 a 59 anos, e seguir com a campanha, com a maior celeridade possível”, observa.

Serão vacinados nesta etapa os portadores das doenças listadas no Imuniza Manaus com base nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde, ou seja, anemia falciforme, doença cerebrovascular, hipertensão arterial (estágio 1 e 2 com lesões de órgão-alvo ou doenças associadas; estágio 3; e Resistente-HAR), pneumopatias graves crônicas, cirrose hepática, doença renal crônica. Além desses, estão incluídos os pacientes imunossuprimidos (transplantados, pessoas vivendo com HIV, pessoas que usam imunossupressores ou com imunodeficiências primárias, doenças reumáticas sistêmicas em atividade e pacientes oncológicos com tratamento realizado nos últimos seis meses, entre outras condições) e os que têm síndrome de Down.

A lista das doenças está na opção “Comorbidades” do sistema Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/cadastro/first), a mesma acessada para a realização do cadastro. Para saber mais sobre as doenças contempladas, o usuário pode clicar sobre o ícone de informação, representado pela letra I, ao lado do nome de cada uma delas.

As condições de saúde devem ser comprovadas com apresentação de laudo médico (original e cópia) no posto de vacinação. Assim como os diabéticos, os hipertensos que não tiverem laudo, podem apresentar receita médica em papel oficial do SUS ou da rede privada de saúde. Já as pessoas vivendo com HIV devem apresentar um dos seguintes comprovantes: cartão de identificação emitido pelo serviço de saúde onde o usuário faz acompanhamento médico; declaração do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclon); ou o resultado de exames específicos (carga viral ou CD4). Além dos comprovantes de comorbidade, é obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto e CPF.

Os sete pontos de vacinação da Semsa, distribuídos nas quatro zonas geográficas de Manaus, estarão abertos das 9h às 16h para receber as pessoas que atenderem aos critérios desta nova etapa. Para saber a hora e o local do atendimento, o usuário deve acessar o Imuniza Manaus e escolher a opção “Consultar 1ª Dose”. Caso não tenha feito o cadastro no sistema e não tenha acesso à internet, a pessoa pode procurar, no dia de atendimento da sua idade, o ponto de vacinação mais próximo.

Devem ser vacinados aproximadamente 10 mil pessoas de 55 a 59 ainda com comorbidades. Até a tarde desta sexta-feira, 9, haviam se cadastrado no Imuniza Manaus 9.284 pessoas com este perfil.

A secretária municipal interina de Saúde, Aline Rosa Martins, informa que os portadores de diabetes, obesidade grave (com índice de massa corpórea igual ou superior a 40) ou de cardiopatias que, por algum motivo ainda não foram vacinados, também podem procurar um dos postos de vacinação da campanha para receber a primeira dose da vacina, o mesmo valendo para as pessoas de 60 anos ou mais. “Uma nova etapa não exclui as anteriores”, explica a secretária, ressaltando que o único grupo com a vacinação de primeira dose suspensa é o dos trabalhadores de saúde, que atingiu 99,5% de cobertura. “Nesse caso específico, os ainda não vacinados devem aguardar orientações da secretaria”, informa.

De acordo com o “Vacinômetro” municipal, já foram vacinadas 28,5 mil pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades. O Imuniza Manaus recebeu, até o momento, 50,7 mil cadastros indicando comorbidades.

Calendário de vacinação – 12/4 a 16/4:

Segunda-feira, 12 – 59 anos

Terça-feira, 13 – 58 anos

Quarta-feira, 14 – 57 anos

Quinta-feira, 15 – 56 anos

Sexta-feira, 16 – 55 anos

Sábado-feira, 17 – Repescagem

Condições de saúde para a vacinação:

Anemia falciforme

Doença cerebrovascular

Hipertensão arterial em estágio 1 e 2 com lesões de órgão-alvo ou doenças associadas;

Hipertensão arterial em estágio 3

Hipertensão Arterial e Resistente (HAR)

Pneumopatias graves crônicas

Cirrose hepática

Doença renal crônica

Imunossupressão

Síndrome de Down

Ainda podem procurar os postos os que têm comorbidades contempladas na fase anterior:

Diabetes mellitus

Obesidade mórbida

Cardiopatias: Insuficiência cardíaca (IC); cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênita no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados.

Pontos de vacinação com funcionamento das 9h às 16h:

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119, Cidade Nova

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222- Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Universidade Nilton Lins

Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Flores

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi-AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc-AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste.