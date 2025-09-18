Vacinadores devem se apresentar até terça para campanha antirrábica

Os vacinadores/registradores convocados para atuar na “Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal de 2025”, da Prefeitura de Manaus, devem observar o prazo para os procedimentos de contratação temporária, que termina na terça-feira, 23/9. Até esta quarta-feira, 17/9, 119 convocados não haviam se apresentado na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a estratégia.





Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025 da Semsa Manaus, visando a contratação temporária de 300 vacinadores/registradores, foram convocados via edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 6.148, do dia 4 de setembro. A publicação pode ser consultada em www.manaus.am.gov.br/semsa, com acesso pelo menu “A Semsa’, item “Concursos”.

Conforme o chamamento, os convocados devem, inicialmente, acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br e cadastrar os documentos exigidos para a contratação temporária. A lista inclui, entre outros, documento oficial de identificação, CPF, inscrição no PIS ou Pasep, comprovante de residência (água, luz ou telefone), foto 3×4, comprovante de imunização contra Covid-19 com esquema vacinal completo.

A chefe da Divisão de Processos e Cadastro de Pessoal da Semsa, Evelyne Santiago Pereira, orienta os convocados a assegurar que todos os documentos enviados estejam legíveis e válidos. “Por exemplo, o comprovante de residência deve ser recente, dos últimos três meses, e certidões, como as de conclusão do ensino fundamental ou médio devem estar devidamente assinadas nos locais indicados”, aponta.

A gestora orienta ainda os aprovados a observar as condições para contratação, dispostas no edital do PSS. Entre elas, que o candidato não tenha sido aposentado por invalidez, de forma compulsória ou outra espécie, em regime geral ou próprio de Previdência Social, bem como não esteja recebendo auxílio-doença, auxílio-acidente ou pensão por morte, sob pena de eliminação do certame.

Após o procedimento on-line, os profissionais devem comparecer no auditório na sede da Semsa, na rua Maceió, 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, munidos do documento de identificação oficial e CPF, no horário das 8h às 12h. No local, eles serão orientados para sanar eventuais pendências de documentos, após o que serão encaminhados para avaliação na Junta Médica, com a listagem de exames requeridos.

Estratégia

Os vacinadores/registradores contratados para atuar na “Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal de 2025”, da prefeitura, deverão cumprir jornada de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h30 às 13h30, dentro da etapa urbana da estratégia, no período de 1º de outubro a 29 de dezembro.

Os profissionais terão remuneração mensal de R$ 1.518, acrescida de parcela indenizatória de insalubridade com risco moderado, no percentual de 5%, salário-família e auxílio-transporte.

A campanha de vacinação antirrábica é realizada anualmente pela Semsa, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, como parte das estratégias da gestão municipal para prevenção e controle da raiva. Neste ano, a campanha tem como meta vacinar 202.400 cães e 80 mil gatos contra a doença, totalizando 282.400 animais imunizados.