‘Vacine Já!’: Imunização contra a Covid segue disponível em shopping de Manaus

A campanha “Vacine Já!” segue tornando disponível a vacinação contra a Covid-19 em espaços comerciais com grande circulação de pessoas. Os postos de imunização seguem, nesta sexta-feira (03/02), sábado (04/02) e domingo (05/02), no Sumaúma Park Shopping, na zona norte de Manaus. As doses ofertadas atendem ao público de 18 anos ou mais.

A estratégia de vacinação é da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa Manaus). A iniciativa também conta com a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus) e o Sumaúma Park Shopping.

“Essa já é a quarta edição da campanha ‘Vacine Já!’. São mais de 5 mil pessoas que aproveitaram a oportunidade de atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19, imunização tão importante para evitar o agravamento dos casos da doença”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Nesta edição, a vacinação estará disponível em horários diferentes dependendo do dia da campanha. Na sexta-feira (03/02) e no sábado (04/02), os postos de vacinação vão estar disponíveis das 13h às 21h. Já no domingo (05/02), a imunização vai ocorrer das 15h às 21h.

Documentação

O interessado para a vacinação precisa apresentar documento de identificação com foto, CPF e Carteira Nacional do Serviço Único de Saúde (SUS). Para aqueles com o esquema atrasado devem portar também a carteira de vacinação para ser atualizada.

‘Vacine já!’

Ao longo das quatro edições, a campanha “Vacine Já!” vacinou 5.124 pessoas, sendo 2.276 na primeira edição, nos dias 13 e 14 de janeiro, em seis supermercados do Grupo DB em Manaus; 1.686 doses, em 20 e 21 de janeiro, no Shopping Manaus Via Norte e Sumaúma Park Shopping; e 1.162 doses, de 27 a 29 de janeiro, no Sumaúma Park Shopping.