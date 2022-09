Vantagens do ensino a distância em Manaus agora valem para cursos técnicos

Dados do Censo de Educação Superior divulgados neste ano apontam que, pela primeira vez, a graduação à distância tem mais novos alunos que a modalidade presencial. Os números se referem a 2020 e mostram um crescimento de 26,2% nas matrículas do modelo EAD em comparação a 2019. Na última década, a alta é de mais de cinco vezes em todo o país (428,2%). Com o sucesso do modelo para graduação, escolas de nível técnico também já começam a adotar o formato, permitindo que os benefícios da educação à distância alcancem mais alunos.

Em Manaus, o Centro de Ensino Técnico (Centec) é a mais nova instituição a adotar o modelo. Há 12 anos no mercado de educação presencial, a partir deste mês a escola passa a disponibilizar seus cursos também na plataforma A+. A novidade permite formação on-line por meio de videoaulas, materiais didáticos e jogos, com obtenção do mesmo certificado concedido a um aluno do modelo presencial. “O EAD vive um momento de grande expansão no Brasil e entendemos ser essencial oferecer também essa possibilidade aos nossos alunos”, comenta a diretora técnica pedagógica da escola, Eliana Cássia de Souza.

A primeira oferta de matrículas na modalidade EAD é para o curso técnico em administração, um dos mais requisitados do mercado, mas até dezembro a escola já deve disponibilizar formação em transações imobiliárias e cursos de capacitação.

Vantagens

O sucesso do ensino à distância se dá pelas vantagens únicas em comparação ao modelo presencial. Uma das mais citadas é a possibilidade de economizar na formação, não apenas em mensalidades, mas também em material didático, transporte e alimentação, já que o aluno pode assistir às aulas do conforto de casa.

“Os alunos que estão prestes a sair do ensino médio, e que são um público expressivo da formação técnica, podem enfrentar dificuldades para custear um ensino profissionalizante. Por isso, é importante oferecer opções mais em conta e com a mesma qualidade de aprendizagem em comparação ao presencial”, aponta a coordenadora de marketing do Centec, Driele Cazumba.

Outro benefício associado ao ensino on-line é a possibilidade de o aluno estudar de acordo com sua disponibilidade de horário. Essa vantagem acaba sendo muito importante para estudantes que precisam buscar um emprego para obter uma renda fixa. Além disso, dá a opção de adiantar as aulas, permitindo completar a formação em até seis meses.

É que ao contrário de uma sala de aula tradicional, na qual as aulas são marcadas para um horário específico e em um local determinado, o aluno tem muito mais flexibilidade para sua rotina de formação e, mais importante ainda, estudar no seu próprio ritmo. “Como cada pessoa possui um método de estudo que funciona para si, a flexibilidade é um fator muito importante do ensino a distância”, ressalta a coordenadora.