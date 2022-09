Veículos pegam fogo após carro arrastar moto por 15 metros, no Educandos

Um homem de 22 anos ficou ferido após a motocicleta em que ele conduzia ter sido arrastada por 15 metros por um carro, na manhã deste sábado (17), na Avenida Leopoldo Péres, no Bairro Educandos, em Manaus. Com o impacto, a moto pegou fogo e as chamas destruíram os dois veículos.

De acordo com testemunhas, o motociclista entrava na rua, quando o motorista do carro ultrapassou pela contramão e colidiu contra a moto.

O motociclista foi jogado do veículo, e a moto arrastada por cerca de 15 metros. Com a colisão, a motocicleta pegou fogo e as chamas se espalharam pelo carro.

O condutor da moto foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. A família informou à Rede Amazônica que a vítima está em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, 1,5 mil litros de água foram utilizados para apagar as chamas.

O motorista que causou o acidente passou mal e permaneceu no local. Ele prestará esclarecimentos à Polícia Civil.

