MANAUS | Orleilson Silva, de 26 anos, foi assassinado com tiros na cabeça dentro de um táxi na Rodovia Carlos Braga, bairro Novo Amanhecer, município de Iranduba, a 20KM, de Manaus.





A vítima estava dentro de um táxi junto com o assassino que ao pararem para abastecer o carro, o atirador desceu, deu a volta no carro e atirou na cabeça do comparsa.

O crime tem ligação com o tráfico de drogas do município. Imagens de circuito de segurança do posto registaram o crime.

Por Correio da Amazônia