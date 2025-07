Veja quem são os três militares da aeronáutica presos por estelionato em Manaus

Três militares da Força Aérea Brasileira (FAB) foram presos sob suspeita de envolvimento em um sofisticado esquema de fraude bancária que causou um prejuízo superior a R$ 5 milhões. Os investigados foram identificados pelos nomes de guerra “Fonseca”, “Felipe Martins” e “Baptista”, sendo dois deles lotados na Base Aérea de Manaus e um em São Paulo.





O esquema foi descoberto após a prisão de Fonseca, ocorrida no último dia 15 de julho, na Vila Militar de São Roque (SP), onde ele residia. Durante o interrogatório, ele confessou os crimes de estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro, além de revelar que ensinou a prática ilegal a dois colegas de farda na capital amazonense.

A investigação em Manaus foi coordenada pelo delegado Ivo Martins, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do delegado Denis Pinho. Um dos militares foi capturado em um motel da cidade, onde havia se escondido na tentativa de escapar da prisão. O terceiro suspeito foi detido em sua residência, no bairro Flores, zona Centro-Sul da capital.

De acordo com a Polícia Civil, os militares utilizavam cartões de crédito para adquirir, em grande volume, passagens aéreas por meio de uma companhia parceira de um programa de milhagens. Cada transação gerava aproximadamente 1% de cashback, automaticamente convertido em milhas no programa Smiles. Em seguida, as passagens eram canceladas, mas os créditos acumulados permaneciam ativos e eram utilizados para gerar lucros pessoais.

Entre os meses de maio e julho de 2025, apenas um dos investigados realizou operações que somaram R$ 21.851.451,54 em compras de passagens, com posterior cancelamento. Essa movimentação fraudulenta resultou na obtenção indevida de R$ 214.341,59 em cashback, além de aproximadamente 5 milhões de milhas acumuladas.

“As compras eram sistematicamente feitas e canceladas logo depois, mas os valores de cashback permaneciam ativos. Esses recursos eram então transferidos para contas correntes, convertidos em dinheiro, milhas ou até mesmo usados em sites de venda, o que caracteriza um claro processo de lavagem de capitais”, afirmou o delegado Ivo Martins.

Com base nas informações colhidas pela Polícia Civil de São Paulo, os investigadores do Amazonas aprofundaram a análise das transações financeiras dos envolvidos e reuniram provas suficientes para solicitar os mandados de prisão. As ordens judiciais foram cumpridas na quinta-feira (17), encerrando a operação.

Segundo a polícia, todo o valor obtido de forma ilegal foi direcionado à compra de bens e ao uso em programas de fidelidade, em uma tentativa de ocultar a origem criminosa dos recursos. As investigações continuam, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema e rastrear o patrimônio adquirido com o dinheiro fraudado.

Os três militares foram apresentados às autoridades competentes e permanecem à disposição da Justiça.

Por Correio da Amazônia