Veleiro carregado com cocaína é interceptado na costa do Recife

Um veleiro carregado com cocaína foi interceptado pela Marinha, a 270 quilômetros da costa do Recife, no domingo (14). Segundo as Forças Armadas, cinco pessoas foram presas na operação, realizada em parceria com entidades internacionais de combate ao narcotráfico.

A quantidade de droga apreendida não foi informada pela corporação. O caso foi divulgado nesta segunda-feira (15).

A operação foi realizada pela Marinha e Polícia Federal, em parceria com o Centro de Análise e Operações Marítimas de Lisboa, em Portugal; o Drug Enforcement Administration, dos Estados Unidos, e o National Crime Agency, do Reino Unido.

A operação foi iniciada depois de troca de informações entre as agências, com a identificação do transporte de grande quantidade de cocaína em um veleiro catamarã. A embarcação teria partido do Brasil com destino à Europa.

Os cinco tripulantes presos são brasileiros. Eles serão conduzidos à Superintendência da Polícia Federal de Pernambuco, no Bairro do Recife. Na capital pernambucana, eles vão ser submetidos a audiência de custódia.

Um navio-patrulha oceânico foi utilizado para interceptar a embarcação, que foi encontrada ainda em águas jurisdicionais brasileiras. Policiais federais participaram da operação e deram voz de prisão aos ocupantes do veleiro.

A embarcação está sendo conduzida pelo navio-patrulha da Marinha. Não há previsão de chegada do veleiro, tripulantes e cocaína a Pernambuco. A Polícia Federal em Pernambuco informou que não vai se pronunciar sobre o caso.

G1