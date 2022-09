Venezuelano é assassinado a tiros dentro de restaurante no Lírio do Vale

Na tarde desta quarta-feira, (21), um estrangeiro foi assassinado a tiros na rua Vera Cruz, bairro Lírio do Vale 2, zona Oeste de Manaus. A vítima estava trabalhando no momento em que homens chegaram em um carro escuro no local e deram início a vários disparos contra a vítima que morreu na hora.

A vítima trabalhava como motoboy e era conhecida como Sidney Santos, e tinha 43 anos. Sidney estava trabalhando desde as primeiras horas da manhã e quando iria parar para almoçar, acabou sendo assassinado.

O corpo foi periciado e recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia