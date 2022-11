Venezuelano é executado a tiros no bairro da União

MANAUS – Wilker Guaíba, 29 anos, foi assassinado a tiros no beco Beira Rio, bairro da União, zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima estava no local por volta das 19h00min, de quinta-feira, (24), quando foi baleado na região da cabeça.

A vítima era pedreiro é segundo a família não teria envolvimento com o tráfico de drogas do local que é intenso. No local nenhum morador quis falar sobre o caso com medo de uma possível represália.

O corpo de Wilker, foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML), após perícia e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia