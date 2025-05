Venezuelano é preso em Manaus por filmar colegas escondido em banheiro do trabalho

MANAUS | Um venezuelano identificado como Gener Joser foi preso na manhã desta sexta-feira, (9), por policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) após ser flagrado filmando suas colegas de trabalho dentro do banheiro feminino. O caso aconteceu em uma empresa localizada no Parque das Nações, zona norte de Manaus.





De acordo com informações da Polícia Militar, Gener cortou uma caixa de papelão e escondeu um celular dentro dela, posicionando o objeto próximo ao banheiro para registrar imagens sem que as colegas percebessem. No entanto, uma das funcionárias notou a movimentação estranha e percebeu a presença do aparelho escondido.

Assustada, a mulher acionou imediatamente a Polícia Militar, que chegou ao local e efetuou a prisão do suspeito. Ele foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Durante o depoimento, Gener disse estar arrependido do que fez e alegou não saber o que passou por sua cabeça no momento da ação. A vítima, bastante abalada, prestou esclarecimentos e deve receber acompanhamento psicológico.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar se houve outras vítimas ou episódios semelhantes na empresa.

Por Correio da Amazônia