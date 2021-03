Venezuelano motorista de App, é executado com 14 tiros no Planalto

MANAUS – Por volta das 20hs00min, deste sábado, (6), um identificado, German salvador carreira gomes, 24 anos, foi executado com vários tiros pelo corpo na rua Dom Cláudio Colling, Bairro Planalto, zona Oeste de Manaus. A vítima estava próxima do seu carro palio prata, quando uma dupla se aproximou e atirou diversas vezes contra o mesmo que morreu no local.

Até o momento não se tem informações sobre a motivação do crime. Os policiais militares da 17º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), estiveram no local onde realizaram o isolamento da área até a chegada do IML. A polícia acredita em um possível acerto de contas do tráfico de drogas, o que ainda deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS).

Por Correio da Amazônia