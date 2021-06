Vereador deixa prisão domiciliar, mas ex-mulher diz que ainda não recebeu

“Acho q ele extinguiu o processo novamente” – “incrível isso” – “e a criança segue sem pensão” – “não sei q milagre é esse… pq nada recebi”… Gisele Collares.

Foi assim que a ex-mulher do vereador de Manaus, Gisele Collares Santos, se dirigiu ao vereador Elan Alencar via Messenger do Correio da Amazônia, para se dizer indignada com a decisão que revogou a prisão domiciliar por não pagamento de pensão alimentícia.

Pelo Whatsapp, Gisele explicou que está é a terceira vez que o vereador recorre à justiça para se livrar da pensão nos últimos oito anos, para a filha que reside no Rio de Janeiro.

Em áudios, ela conta toda a história iniciada em um relacionamento de seis anos que teve fim em meado de 2013 e, logo em seguida, feito o pedido de pensão alimentícia para a criança.

Áudios Giselle:

Conforme ela, oito anos depois, três processos extintos e muitas alegações de incapacidade de pagamento, continua lutando para receber o que lhe é devido, conforme os processos apresentados por ela: Nº. 0658318-72.2019.8.04.0001, Nº. 0647051-06.2019.8.04.0001, Nº. 0631756-36.2013.8.04.0001, todos em segredo de justiça.

Vereador Elan

Hoje (14), em decisão da 1ª Vara de Família, do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, o Juiz Marcos Santos Maciel extinguiu o processo que originou a prisão domiciliar do vereador Elan Alencar, Processo nº 0647051-06.2019.8.04.0001, por quitação de dívida.

O vereador Elan Alencar disse que fez a parte dele, que foi a prestação de contas junto à justiça e que Giselle “tem q se entender com o Juiz”. Ele informou que comprovou os seus pagamentos e finalizou dizendo que, infelizmente, está na moda desconstruir a imagem de pessoas e, principalmente, se essa pessoa for um político.

Veja documento: