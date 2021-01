Vereador Jaildo pede prioridade ao prefeito David Almeida na vacinação dos Rodoviários

Uma das classes listada como trabalhadores dos serviços essenciais mais sujeitas à contaminação pelo coronavírus (Covid-19), na cidade de Manaus é a dos Rodoviários, que tem contato direto com os usuários de ônibus, um público que em boa parte é agente de contaminação e de propagação do vírus para os motoristas e cobradores e, para outras regiões da cidade.

Para evitar que a categoria se contamine ainda mais e sofra baixas irreparáveis, o vereador Jaildo de Oliveira está solicitando ao prefeito David Almeida, que ele inclua no ‘grupo de prioridades da vacinação no município’ os trabalhadores do sistema Rodoviários e dos transportes Especial.

Só a categoria dos Rodoviários tem entre 8.500 a mil a 10 mil trabalhadores diretos e 15 mil indiretos, mais uma média de três familiares por trabalhador.

Para o vereador é um número expressivo de trabalhadores que está na linha de frente dos ‘serviços essenciais’ listados pela Prefeitura e Governo do Estado no Amazonas e que devem serrem vistos com prioridade pela Prefeitura.

Jaildo disse que está encaminhando a solicitação ao prefeito David Almeida na segunda feira (11) em caráter de urgência.

Acrescentando, Jaildo destacou que a situação de pandemia do novo coronavirus está provocando sentimentos e perturbações, medo, ansiedade, estresse nos trabalhadores rodoviários, até com a perda do rendimento profissional daqueles que estão na linha de frente no transporte da população e ele quer evitar pioras no meio da categoria.