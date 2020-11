Vereadora de Canutama é condenada a prisão e multada em R$ 4,5 mil

A vereadora de Canutama, Maria do Teixeirinha (MDB), foi condenada a quatro anos de reclusão em regime semiaberto. O motivo, de acordo com a titular da Comarca do município, juíza Naia Moreira Yamura, seria a realização de crimes de estelionato e falsidade ideológica.

A parlamentar – que foi reeleita – também deverá se afastar de suas atividades na Câmara Municipal de Canutama. Além disso, ela foi multada em R$ 4,5 mil, que corresponde ao valor do salário atual da vereadora.

Maria foi condenada por estelionato ao vender terras de sua família por R$ 504 mil e não dividir o dinheiro com os irmãos e a madrasta. Na transação, a vereadora teve como cúmplice o tabelião de um cartório de Canutama, Marcelo Trindade de Araújo, que não esclareceu aos herdeiros sobre o que estava sendo feito por Maria, e por ser essa a função dele como tabelião interino.