Vereadora Yomara Lins é forte candidata a vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus

Oficialmente candidata a vice-presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Yomara Lins ( PRTB) desponta como forte nome para assumir o pleito 2022/2024, com o vereador Caio André (PSC) candidato a presidente, nas eleições que ocorrem no próximo dia 5 de dezembro.

Defensora do direito das mulheres, crianças, idosos, família e causa animal, a amazonense e manauara Yomara Lins, foi eleita vereadora de Manaus em 2020, para o pleito 2021/2024, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), com 4.278 votos.

Para a parlamentar, a casa legislativa vive um momento impar na trajetória política em prol da população. “Temos um debate mais consistente na casa, dinâmico, e, isso engrandece nossos trabalhos, melhoram os ânimos, sobre todas as questões que precisamos debater para beneficiar o povo”, disse.

Com simplicidade, a vereadora destaca que a cada dia a trajetória política dela vai se desenhando, sem que esqueça os valores e motivações que a levaram até o cargo na CMM.

Sobre a candidatura a vice-presidência, a parlamentar municipal destaca que se caso for eleita, juntamente com o vereador Caio André, fará uma gestão com dedicação, excelência e de braços firmes e olhar fixo para um futuro bom. “Faremos o que for possível para beneficiar nossa população, com apoio, é claro, de nossos colegas da casa, legislando, fiscalizando e cobrando do poder público melhorias que possam mudar a vida das pessoas, mantendo portas abertas para o bom diálogo sempre”, destacou.

Sobre a parlamentar

Yomara Lins, formada em direito pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), advogada, vereadora na cidade de Manaus, casada, mãe de 2 filhos, pastora, uma das fundadoras da Comunidade Evangélica Internacional do Avivamento, dedica-se a vários trabalhos sociais nos bairros de Manaus.

Durante os quase dois anos de mandato, a vereadora apresentou 318 requerimentos, 26 projetos de leis, 51 indicações. Entre os Projetos de Leis mais importantes, está Projeto de Lei nº 346/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no município de Manaus da divulgação do disque 180 nos estabelecimentos de acesso ao público, número este que denuncia violência contra as mulheres.

Projeto de Lei de número 435/2021 – que obriga condomínios com elevador, que tenham cadeira de rodas à disposição de PCD’s e idosos, para garantir os direitos da pessoa com deficiência e também com mobilidade reduzida. Projeto de lei de número 345/2021 que dispõe sobre o “Projeto Voluntário: Ajude o Amigo”, que disponibiliza atendimento psicossocial, nas escolas de rede pública do município de Manaus e entre outros.