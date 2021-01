Vereadores farão reunião para votar PL do Auxílio Manauara

Nesta terça-feira (26), os vereadores vão se reunir para analisar e votar o Projeto de Lei do executivo municipal que cria o Auxílio Manauara, no valor de R$ 200. A reunião acontece a partir das 9h, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), com transmissão pela rádio e TV Câmara, além das redes sociais.

O benefício será pago a 40 mil famílias residentes em Manaus, que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza. Trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família também receberão o auxílio.

O presidente da Câmara, vereador David Reis (Avante), reiterou o comprometimento do parlamento municipal, e o engajamento pessoal dos vereadores, com as ações de enfretamento da covid-19, em curso na cidade de Manaus. “Há um consenso entre nós parlamentares e a prefeitura, de que a concessão desse benefício é de extrema urgência, principalmente agora, que as restrições se ampliaram, apenas os setores essenciais estão funcionando, o auxílio do governo federal acabou, e milhares de famílias estão sem ter de onde tirar o sustento”, explica David Reis.

A criação do Auxílio Manauara foi compromisso de campanha do prefeito David Almeida (Avante). Inicialmente o benefício deveria começar a ser pago em abril, entretanto, por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus, o prefeito e os vereadores decidiram, em comum acordo, antecipar o pagamento para fevereiro, daí a necessidade da convocação de sessão extraordinária da Câmara, para terça-feira.