Vereadores se reúnem com secretária de Saúde para alinhar ações no combate à covid-19

Um grupo de vereadores de Manaus esteve na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para tratar com a titular da pasta, Shádia Fraxe, sobre as ações de enfrentamento a pandemia da covid-19, executadas pela prefeitura da capital. No ano passado, o parlamento municipal destinou mais de R$ 9 milhões em emendas impositivas para o combate à covid-19.

A fiscalização nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais, campanhas de educação no combate ao novo coronavírus e fiscalização nos terminais de ônibus, para evitar aglomerações foram alguns dos temas discutidos pelos vereadores Jander Lobato (PTB), Daniel Vasconcelos (PSC), Glória Carrate (PL), Jaildo Oliveira (PC do B) e Raiff Matos (DC), durante o encontro com a secretária municipal de Saúde.

Segundo a titular da Semsa, Shádia Fraxe, 50 equipes da secretaria estão preparadas para imunizar os profissionais de saúde, que estão na linha de frente do enfrentamento da covid -19. A secretaria adiantou que a prefeitura de Manaus estuda a compra de 700 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca, mas a aquisição ainda está em fase de negociação com o representante da empresa.