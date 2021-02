Vereadores votam na suspensão do feriado de Cinzas nesta segunda-feira

Está prevista para esta segunda-feira (15), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), a votação do Projeto de Lei da prefeitura que suspende o feriado de quarta-feira de Cinzas, celebrado dia 17. A mensagem foi enviada pelo prefeito David Almeida no início do mês. O feriado da terça-feira de Carnaval já está suspenso na capital amazonense.

A votação deve ocorrer em regime de urgência. A Prefeitura de Manaus decretou a suspensão do feriado de Carnaval como medida de prevenção à covid-19. O objetivo é evitar as tradicionais aglomerações de período carnavalesco.

O projeto deve passar pelas Comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO), presididas pelos vereadores Joelson Silva e Lissandro Breval.