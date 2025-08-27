Via entre Autaz Mirim e Solimões será interditada temporariamente a partir de sexta (29)

A Prefeitura de Manaus, informa que, nesta sexta-feira, 29/8, uma alça que liga a avenida Autaz Mirim com a avenida Solimões, no Distrito Industrial 1, zona Sul da cidade, será interditada para a realização de obras da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). A interdição será realizada até as 4h de segunda-feira, 1º/9.





Durante esse período, os veículos que trafegam pela avenida Solimões e queiram acessar a estrada da UTR-2 devem seguir pela avenida Solimões até a rotatória próximo à empresa Masa, no cruzamento com a avenida Cupiúba, e fazer o retorno para alcançar a estrada da UTR 2.

Os veículos oriundos da estrada da UTR 2 que queiram alcançar a avenida Autaz Mirim, devem seguir pela avenida Solimões, fazer o retorno na rotatória próximo à empresa Masa, no cruzamento com a avenida Cupiúba, e seguir pela Solimões para chegar a Autaz Mirim em direção à rotatória da Samsung.

Agentes de trânsito do IMMU estarão no local durante todo o período da interdição, realizando o ordenamento do tráfego e orientando os motoristas para garantir a segurança viária.

A Prefeitura de Manaus agradece a compreensão da população e recomenda atenção redobrada aos condutores que trafegarem pela área.