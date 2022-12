Vice de David Almeida em 2024 poderá ser um deputado

As eleições 2022 acabaram recentemente e as de 2024 já estão em pauta. O pleito municipal deve ter David Almeida como candidato à reeleição e o nome de um deputado como seu vice.

A especulação é de que o parlamentar a assumir o cargo possa ser do meio federal ou estadual. O que já é certo é que o nome foi eleito este ano.

Nas eleições gerais de 2022, David Almeida indicou o vice do governador reeleito, Wilson Lima. Tadeu de Souza era membro do secretariado do prefeito de Manaus.

Para 2024, a expectativa é de que o governador também indique um nome para David Almeida.