Victor & Leo retornam a Manaus para um show inesquecível com Jorge e Mateus

O evento que celebra os 20 anos da dupla J&M também contará com Manu Bahtidão e Pedro Libe. Últimos ingressos disponíveis





Chegamos na semana do tão aguardado show! Falta pouco para a apresentação de Victor & Leo na capital amazonense. A dupla retorna a Manaus como parte da celebração dos 20 anos de carreira de Jorge & Mateus, e o evento também contará com as participações especiais de Manu Bahtidão e Pedro Libe. Não perca a chance de viver esse momento único neste sábado, 26/4, a partir das 21h, na Arena da Amazônia. Últimos ingressos disponíveis no site q2ingressos.com.br.

Com uma trajetória marcada por sucessos como “Borboletas”, “Fada”, “Na linha do tempo” e muitos outros, Victor & Leo prometem emocionar a plateia com suas canções românticas e envolventes. A dupla já conquistou o coração de milhões de fãs em todo o Brasil e agora se prepara para surpreender os amazonenses com um show inesquecível.

Em um recado exclusivo para os fãs nas redes sociais, a dupla Victor & Leo mostrou sua empolgação para o show que se aproxima. “De volta a Manaus, Victor! É isso aí, Leo! Na Arena da Amazônia, dia 26 de abril. Nós, Jorge e Mateus e vocês! Até lá!”.

Últimos Ingressos

Os ingressos estão à venda em pontos presenciais e na internet. A venda presencial ocorre nas Centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millennium e Manauara, e na Fuga de Lula – Saldanha Marinho, Centro. Na internet, a venda ocorre no site q2ingressos.com.br.

Prepare-se para viver esse momento histórico ao lado de Jorge e Mateus, Victor & Léo, Manu Bahtidão e Pedro Libe! A Fábrica de Eventos assina a realização dos shows em Manaus.