Vídeo mostra homem que matou vendedor de queijos na Djalma Batista fugido

Entenda o caso

Raimundo Souto Naior de 60 anos, foi assassinado com três tiros pelo corpo na manhã desta quinta-feira, (5), no bairro Nossa Senhora das Graças, avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus. Segundo informações repassadas pra polícia, a vítima chegava em seu trabalho onde realizava a venda de queijos por mais de 20 anos, quando foi surpreendido por um homem armando que desferiu três tiros na vítima que morreu no local.

Feirantes da área, conversaram com a nossa equipe de reportagem e informaram não saber da motivação do crime e relataram também que a vira um senhor já de idade. Não fazia mal a ninguém. O corpo foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico legal, (IML), onde posteriormente será liberado aos familiares para o sepultamento. A polícia investiga o caso

Por Correio da Amazônia