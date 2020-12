Vídeo mostra ladrão de fios atuando no São Raimundo

MANAUS – Um vídeo registrado por câmeras de circuito externo de segurança, flagraram na madrugada desta terça-feira, (8), o homem até o momenro não identificado, furtando fiação de internet e de telefonia móvel, na Avenida Presidente Dutra, no bairro São Raimundo, zona Centro-Oeste da cidade.

Com o furto, vários moradores ficaram sem internet e sem o serviço de TV a cabo no local. A polícia pede para quem souber o paradeiro deste elemento que apareçe nas imagens, que possa está entrando em contato com o linha direta da polícia civil que é o 181, sua identidade será mantida em mais absoluto sigilo. Veja Vídeo

Por Correio da Amazônia