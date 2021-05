Vídeo mostra motorista de “Amarelinho” quebrando rota do Distrito Industrial

MANAUS – Na manhã desta sexta-feira, (21), uma briga de trânsito quase termina em morte. Um motorista do transporte alternativo conhecido como “Bruce”, acabou perdendo o controle e quebrou o pára-brisa de uma rota do transporte alternativo da empresa Transilvestre. O fato aconteceu na Avenida Grande Circular, bairro São José, zona Leste de Manaus.

O ônibus do transporte especial estava com vários passageiros onde os mesmos acabaram ficando desesperados com a atitude com motorista do transporte especial. O boletim de ocorrências foi registrado para tentar identificar o agressor. Veja vídeo

Texto: Correio da Amazônia