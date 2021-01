Vídeo mostra o momento em que capitão da PM, é baleado no Castanheira – A vítima morreu no Hospital

MANAUS – O capitão da Polícia Militar do Amazonas, lotado no batalhão de guarda da PM, morreu na madrugada desta quarta-feira, (13), após dar entrada baleado no Hospital e Pronto Socorro João, Lucio. A vítima identificada como Deivide de Souza Chaves, foi vítima de um assalto no bairro Castanheira, rua Porfirio, zona Leste de Manaus.

A vítima estava passeando com seu cão, quando criminosos armados anunciaram um assalto. O PM, acabou entregando o celular e tentou reagir onde acabou baleado. Os bandidos estavam em um carro modelo Onix branco, de placa até o momento não identificada. Um vídeo disponibilizado a nossa equipe de reportagem, mostra o momento da ação criminosa.

O corpo do militar foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), onde posteriormente será liberado aos familiares para o sepultamento. A Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), deve investigar o caso para tentar identificar os assassinos.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação