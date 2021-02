Vídeo mostra possivel polícial saindo de motel após ter matado travesti na Cidade Nova

MANAUS – Um vídeo divulgado na tarde deste sábado,(13), mostra o assassino de um homossexual saindo de um motel, após ter atirado contra a vítima em um dos quartos do estabelecimento, que fica na Avenida Samauma, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

As câmeras de segurança registraram a saída do suspeito por volta das 00hs56min, minutos após ter atirado conta o homossexual. Até o momento ele não foi identificado.

Funcionários do Motel, ao verem o acusado saindo sozinho do local, barraram a sua saída. O acusado forçou o portão até quebrar e se esvaiu do local.

O carro de marca Prisma de placa PHJ-1418, foi identificado como sendo de um policial militar. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS). O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML).

Texto: Correio da Amazônia

Foto: Reprodução