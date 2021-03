Vídeo – Traficante entrega local onde drogas estariam escondidas na Colônia Terra Nova

MANAUS – Uma ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) na manhã desta terça-feira (02/03), no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus, resultou na prisão de um homem identificado como Weverton dos Santos Rodrigues, de 24 anos. No momento da abordagem, o homem estava em posse de uma arma de fogo, munições e substâncias entorpecentes. A ação faz parte dos desdobramentos de uma operação deflagrada pela SSP-AM no dia 23/02, que resultou na apreensão de 12 armas de fogo e coletes balísticos.

Segundo a denúncia recebida pelas equipes da SSP-AM, o homem estaria em posse de armas e drogas. Os policiais foram até a rua Vitória Beatriz, bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus, e encontraram o suspeito. Ele tentou fugir, mas foi impedido pelos agentes. Na casa de Weverton, os policiais encontraram duas porções de cocaína e uma balança de precisão. Em seguida, o suspeito indicou que havia mais material ilícito em uma residência localizada na rua Parintins, no mesmo bairro.

Na residência indicada por Weverton, os policiais precisaram fazer um buraco no chão, onde foi encontrada enterrada, dentro de um saco plástico, uma arma de fogo calibre 38 com seis munições intactas, nove munições de calibre 380, três munições de PT 40, três cartuchos de calibre 12, 60 munições de calibre 22, um carregador de pistola calibre 32 e um tablete de maconha.

Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que Weverton tem uma passagem pela polícia por um crime de trânsito. O suspeito, junto com o material apreendido, foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).