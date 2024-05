MANAUS | Carlos da Silva Tavares, 45 anos, foi encontrado morto dentro de um carro modelo Siena branco sem vida na noite de sexta-feira, (24).





Moradores que encontraram o cadáver, relataram que Carlos era vigia do local e não tinha problema com ninguém do bairro, mas era usuário de drogas. O corpo foi levado para o IML.

Por Correio da Amazônia