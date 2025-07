Vila Amazônia recebe vistoria em obras da Cidade da Criança e ginásio poliesportivo em Parintins

A Prefeitura de Parintins, realizou nesta sexta-feira (18), uma vistoria técnica nas obras em andamento na Vila Amazônia, com ênfase na construção da nova Cidade da Criança e do ginásio poliesportivo da comunidade.





O secretário de Infraestrutura, Albano Albuquerque, esteve no local acompanhando de perto o avanço dos serviços e destacou a importância dos investimentos realizados na zona rural. “Estamos encerrando a semana acompanhando importantes obras que reforçam o compromisso da gestão do prefeito Mateus Assayag com o desenvolvimento da Vila Amazônia. A Cidade da Criança vai oferecer biblioteca, espaço de jogos, parquinhos, palco e um ambiente de convivência pensado especialmente para nossas crianças”, afirmou o secretário.

Além do espaço infantil, a estrutura do ginásio poliesportivo em construção vai ampliar as opções de lazer e esporte na região, com palco, banheiros e toda a infraestrutura necessária para atividades esportivas e eventos culturais.

As obras fazem parte do plano de expansão da infraestrutura em áreas rurais do município, com foco na promoção do bem-estar, inclusão social e acesso a espaços de lazer e educação de qualidade.