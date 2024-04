Vírus Respiratório Sincicial supera Covid-19 em mortes de crianças, alerta Fiocruz

De acordo com o último boletim do InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Vírus Respiratório Sincicial (VSR) foi responsável por mais mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças com menos de 2 anos do que a Covid-19 nas últimas oito semanas. Os dados, referentes à semana epidemiológica 16, indicam um aumento significativo nas internações por SRAG em todo o país, especialmente devido à circulação do VSR, influenza A (gripe) e rinovírus.





A Fiocruz destaca que o aumento na circulação do VSR tem levado a um crescimento expressivo na incidência e mortalidade por SRAG em crianças pequenas. Enquanto isso, a Covid-19 continua sendo a principal causa de SRAG em idosos, apesar de uma aparente estabilização nos números.

Além disso, o boletim ressalta que a circulação crescente do vírus da influenza A tem aproximado os índices de óbitos desse quadro aos da Covid-19, especialmente nos últimos meses.

Os dados também revelam que 23 estados brasileiros apresentam uma tendência de crescimento nos casos de SRAG a longo prazo, destacando a necessidade de medidas preventivas e de acompanhamento contínuo da situação epidemiológica no país.

Fonte: terra