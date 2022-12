Visa Manaus apreende 790 quilos de alimentos durante fiscalização em supermecados

A Prefeitura de Manaus chegou, na quarta-feira, 21/12, ao terceiro dia de ações da operação “Natal com Saúde”, realizada pela Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A atuação tem o objetivo de fiscalizar as condições de higiene e acondicionamento dos alimentos vendidos em supermercados da capital. O trabalho alcançou 24 estabelecimentos e resultou na apreensão e inutilização de um total de 790 quilos de alimentos considerados impróprios para o consumo humano.

No último dia de ação, os fiscais da Gerência de Vigilância de Alimentos (Gevali), responsável pela operação, apreenderam 537 quilos de alimentos, durante inspeções em oito supermercados nas zonas Leste, Centro-Sul e no Centro. Pela manhã, foram quatro estabelecimentos, nos bairros Coroado e São José Operário, na zona Leste, e outros quatro à tarde, nos bairros Flores e Centro.

Dois dos locais inspecionados pela parte da manhã sofreram autuação por irregularidades sanitárias. Em um deles, os fiscais encontraram 170 quilos de linguiça de frango exposta em temperatura ambiente, já completamente descongelada, o que facilita o apodrecimento da carne e a contaminação por micro-organismos nocivos à saúde humana. Também foram encontrados 32 quilos de frangos descongelados e com a embalagem violada, totalizando 202 quilos de alimentos. Os produtos foram apreendidos e inutilizados no próprio supermercado.

Em outro estabelecimento, a equipe da Gevali encontrou 48 quilos de frangos descongelados e com as embalagens violadas, além de seis quilos de queijo, três quilos de peito de frango e 20 unidades de massa para pizza fora da validade, totalizando 57 quilos de alimentos apreendidos e inutilizados. Ao todo, as inspeções da manhã resultaram no recolhimento e descarte de 259 quilos de alimentos em condições impróprias para o consumo.

Pela parte da tarde, as fiscalizações também constataram infrações sanitárias. Dois supermercados no bairro Flores foram autuados pela ocorrência de alimentos expostos em condições inadequadas de refrigeração. No primeiro deles, foram 93,6 quilos de vários tipos de carne (frangos, linguiças de frango e pernil, e cortes de carne bovina). Já no segundo, foram 183,5 quilos, abrangendo carnes como coxa e sobrecoxa, coxinha da asa e peito de frango, fígado bovino e cortes suínos – todos prontamente recolhidos e descartados pelos fiscais.

Pelas irregularidades, os estabelecimentos deverão apresentar defesa, sob pena de responder a Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa de 1 a 400 UFMs (Unidades Fiscais do Município), cujo valor unitário atual é de R$ 127,17.

Os outros supermercados inspecionados receberam apenas orientações da equipe sobre as formas mais adequadas de armazenamento e manipulação dos produtos.

Para o diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley, a operação “Natal com Saúde” reafirma o compromisso da Prefeitura de Manaus com a proteção da saúde da população. “Seguindo a orientação do prefeito David Almeida, damos nossa contribuição ao esforço para garantir um Natal com segurança e tranquilidade aos cidadãos, e também continuamos a difundir as noções de boas práticas sanitárias dentro dos supermercados, para estimular a prevenção de riscos sanitários aos consumidores”, afirmou.

Saldo das inspeções anteriores

Na segunda-feira, 19/12, primeiro dia da operação, os fiscais da Visa Manaus percorreram estabelecimentos nos bairros Parque 10 de Novembro, Parque das Laranjeiras, Flores e Aleixo, na zona Centro-Sul da capital amazonense. O trabalho foi principalmente de orientação e prevenção de riscos junto aos funcionários, mas dois dos estabelecimentos registraram produtos em condições impróprias para o consumo humano, que foram prontamente apreendidos e inutilizados.

Ao todo, foram apreendidos 90 quilos nesse dia, entre carne moída e linguiça de frango fora da validade e frangos descongelados – alimentos nessas condições possuem grandes chances de contaminação, e oferecem sérios riscos à saúde dos consumidores.

Na terça-feira, 20/12, as equipes inspecionaram estabelecimentos no bairro Cidade Nova, zona Norte, pela manhã, e Ponta Negra, zona Oeste, à tarde. Em um estabelecimento do Cidade Nova, os fiscais encontraram 78 quilos de linguiça calabresa fora da temperatura recomendada para conservação, e com a data de validade contendo um prazo além das recomendações do fabricante.

Na Ponta Negra, apenas um supermercado registrou infração: cerca de 84 quilos de frios (queijos, peito de peru e blanquet de peru) estavam fora da validade, e foram apreendidos e inutilizados pela equipe. O total de apreensões do segundo dia é de 162 quilos.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected]