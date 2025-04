Visa Manaus fiscaliza práticas sanitárias em farmácia hospitalar da zona Norte

A Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou, nesta segunda-feira, 28/4, mais uma etapa da ação “Higeia”, que vem fiscalizando o cumprimento das boas práticas sanitárias em farmácias hospitalares da capital amazonense. Desta vez, a equipe inspecionou a Fundação Hospital Francisca Mendes (FHFM), localizada na avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova 2, zona Norte da cidade.





Combinando os esforços da Gerência de Vigilância de Serviços (Gevser) e da Gerência de Vigilância de Medicamentos (Gevmed) da Visa Manaus, a “Higeia” vem cumprindo desde o mês de fevereiro um cronograma de inspeções nas 38 farmácias hospitalares de Manaus. O hospital Francisca Mendes é o quarto estabelecimento visitado desde o início dos trabalhos. Duas unidades do complexo hospitalar Sul (hospitais 28 de Agosto e Dona Lindu) e o hospital Adventista de Manaus já foram fiscalizados.

O objetivo da ação é não apenas identificar e corrigir possíveis irregularidades, mas também orientar os profissionais de saúde sobre a importância das boas práticas sanitárias, segundo o diretor da Visa Manaus, Isaac Tayah.

“Escolhemos o nome ‘Higeia’ para a iniciativa em alusão à deusa da saúde da mitologia grega, como uma forma de simbolizar o compromisso da Prefeitura de Manaus com a proteção da saúde da população e a garantia da segurança sanitária em todos os estabelecimentos de saúde da cidade. Trata-se de um trabalho de grande complexidade, mas que irá resultar em muitos benefícios à população, que vai encontrar ambientes hospitalares mais seguros e rigorosos”, explica Tayah.

Por serem estabelecimentos com estruturas amplas, que atendem a grandes públicos, as farmácias hospitalares requerem vários dias de inspeção minuciosa.

“Além de verificar fatores como as condições de acondicionamento, conservação e manuseio dos medicamentos, também precisamos conhecer os procedimentos utilizados pelas equipes para registrar a movimentação deles, a fim de prevenir outras formas de irregularidade, como o desvio de produtos ou a perda de validade em razão de registros incorretos”, afirma o gerente de Vigilância de Serviços da Visa Manaus, Jorge Carneiro.

Após as fiscalizações, a equipe da “Higeia” produz relatórios com todas as ocorrências registradas em cada local, as quais são classificadas em razão do grau de risco para a saúde dos usuários. Os hospitais têm o prazo de 25 dias para sanar as situações consideradas críticas, e 90 dias para ajustar as de menor impacto potencial. Após esses prazos, os estabelecimentos são inspecionados novamente pela equipe, para verificar o cumprimento das adequações.

Segundo a fiscal farmacêutica Luciana Don, nas duas primeiras farmácias a receber a reinspeção no complexo hospitalar Sul, as situações de risco consideradas críticas já diminuíram em 70%. “Acreditamos que não há maior prova do impacto dessa ação para a segurança e bem-estar dos usuários dos serviços de saúde de Manaus do que a redução desses números”, destaca.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481 (atendimento das 8h às 13h), ou pelo e-mail [email protected] (em qualquer horário).