Visita de Alckmin a Manaus terá mudança de horário

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin, teve uma mudança na sua agenda em Manaus. Ele estará na capital amazonense nesta sexta-feira (24) e participará apenas da reunião do Conselho Administrativo da Suframa (CAS).

Inicialmente, Alckmin passaria a sexta-feira em Manaus para se reunir com empresários e visitar fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

O ministro do Geraldo Alckmin, do MDIC, mudou o horário da agenda em Manaus, amanhã, dia 24, que cumpriria pela manhã e se demoraria todo o dia. A alteração nos compromissos acontece por conta da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a China, o que faz com que Alckmin precise ficar em Brasília ao menos pela manhã.

O vice-presidente chegará a Manaus na parte da tarde e deve pernoitar na cidade.