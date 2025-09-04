Visita técnica destaca atuação integrada do CCC para segurança e bem-estar da população

O Centro de Cooperação da Cidade (CCC), recebeu, na manhã desta quinta-feira, 4/9, o coronel Claudio Silva, um dos precursores do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança do Amazonas, implantado para a Copa do Mundo em 2014, para uma visita técnica às instalações. A iniciativa busca conhecer a estrutura do CCC, assim como soluções tecnológicas que dão suporte à gestão municipal.





“Receber visitas como esta no CCC é uma oportunidade importante para estreitarmos laços com o Centro Integrado de Comando e Controle do Estado. Essa troca de experiências fortalece o trabalho conjunto e nos permite avançar na adoção de novas tecnologias que beneficiam diretamente a segurança e o bem-estar da população de Manaus”, ressaltou o superintendente do CCC, Sandro Diz.

Durante a visita técnica, o coronel conheceu detalhadamente as principais áreas e setores do centro. Na Sala de Monitoramento, onde pode observar, a partir de 27 monitores de 55 polegadas, simultaneamente, imagens de câmeras, mapas de calor e fluxos de dados, em tempo real, que servem de apoio à tomada de decisão da gestão.

A equipe também conheceu o Contact Center, ambiente operacional onde atuam as equipes das secretarias municipais de Saúde (Semsa), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), coordenando os atendimentos e as ações emergenciais.

No Data Center, a equipe que esteve no local teve uma visão do setor responsável pelo processamento, armazenamento e um dos backups dos dados municipais. A visita técnica incluiu, ainda, a área administrativa, onde acontece todo o planejamento, controle de projetos e fluxo documental interno do CCC.

“Foi um grande prazer conhecer a estrutura do CCC e constatar que a implantação realizada aqui foi bem planejada e estruturada. Observamos que o projeto considerou não apenas os aspectos tecnológicos e o monitoramento dos pontos críticos da cidade, mas também a integração entre as secretarias municipais, os órgãos estaduais e até federais”, disse o coronel Claudio Dias.

Na opinião do coronel, é extremamente relevante perceber que a gestão não ocorre de forma isolada, mas, sim, de maneira articulada com diversas instituições, sempre com foco no bem-estar da cidade. “Essa atuação integrada permite não apenas respostas mais eficazes a possíveis ocorrências, mas também um trabalho preventivo, fundamental para a segurança e a qualidade de vida da população”, ressaltou.