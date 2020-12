Visitas são suspensas em todas as unidades prisionais do Amazonas

Diante das medidas restritivas anunciadas pelo Governo do Estado, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) publicou a Portaria Interna n° 112/2020 em que antecipa os efeitos do decreto governamental, com vistas a conter a disseminação do novo coronavírus, e suspende as visitas em todas as unidades prisionais do Amazonas, a partir desta quinta-feira (24/12).

Para que o contato entre os familiares seja mantido, a Seap retomará as visitas por vídeochamada durante o período de suspensão das visitas.

O titular da Seap, coronel Vinícius Almeida, relembra que “durante todo o mês de dezembro a secretaria realizou uma série de atividades sociais, no intuito de trazer as famílias para perto dos seus internos e diminuir a saudade e a dor da ausência nesse período festivo. Todavia, o momento agora é de cuidado e alerta”, observou.