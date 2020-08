Viver Melhor 4 recebe Balcão do Consumidor nesta sexta-feira

A terceira edição do Balcão do Consumidor acontece nesta sexta-feira (14), no conjunto habitacional Viver Melhor 4, Zona Norte. Uma estrutura com duas tendas será montada na Avenida 1 para atender a população, das 8h às 13h. Os consumidores interessados no atendimento deverão portar os seguintes documentos: carteira de identidade (RG), CPF e comprovante de residência.

Líder de reclamações na Zona Norte de Manaus, a empresa Amazonas Energia irá participar da 3ª edição do Balcão do Consumidor. A ação é promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam).

Vale ressaltar que a ação ofertará serviços de orientação jurídica e abertura de reclamações relacionadas a consumo. E, além da Amazonas Energia, essa edição do Balcão do Consumidor também contará com a participação de representantes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e uma linha direta (WhatsApp) com a empresa Águas de Manaus.

Durante o atendimento ofertado no Balcão do Consumidor, a CDC/Aleam seguirá todas as recomendações de segurança de saúde, como a exigência obrigatória do uso de máscaras, o distanciamento entre os participantes e a disponibilização de totem com álcool em gel à população.