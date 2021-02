Volta ao mundo em 180 dias a bordo de navio está à venda por R$ 1 milhão

Quem nunca pensou em fazer as malas, sair viajando e dar a volta ao mundo sem esquecer do conforto ? Agora isso é possível com este cruzeiro que dará a volta ao mundo em 180 dias. Partindo em 2023, os viajantes visitarão 96 destinos em 33 países em quatro continentes.

O preço? Na categoria mais barata da Oceania Cruises, a varanda, o preço por casal é de mais de R$ 750 mil e a melhor categoria, a Penthouse Suíte, sai a R$ 1 milhão. Com 180 dias de viagem, muito conforto e diversos bônus, o preço é apenas um detalhe.

Viaje com muito luxo!

Todos os passageiros podem escolher entre 64 excursões em terra gratuitas, um pacote de bebidas gratuito ou um crédito de US$ 6,4 mil (R$ 34,5 mil) a bordo. Além disso, o pacote inclui assistência médica gratuita no navio, internet grátis e ilimitada, serviços de lavanderia, pacote de visto, estadia de uma noite em hotel de luxo antes do embarque no cruzeiro e transfer de ida e volta para os passageiros em um raio de 80 km.

Dentro do preço pago na viagem, os hóspedes terão a oportunidade de participar de cinco eventos em terra, como visitar uma exposição cultural na Argentina com show equestre, aulas de tango, boa comida e vinhos.

e visitar um mercado exclusivo de produtores, passar uma noite no Al Maha Desert Dune, no deserto da Arábia fora de Dubai, com experiência beduína com música, dança tribal e jantar sob as estrelas servido pelo Al Maha Luxury Resort e Spa.

E que tal testemunhar um dos rituais mais sagrados do budismo? A cerimônia de doação que auxilia mais de 200 monges e 100 moradores de Yangon, Mianmar. E claro, após a cerimônia, os hóspedes desfrutarão de uma elaborada variedade de canapés e refrescos acompanhados de música e danças tradicionais.

Para os mais românticos, esta atividade inclusa no pacote é perfeita: uma noite à luz de velas na caverna Vung Duc em Ha Long Bay, patrimônio mundial da UNESCO, fora de Hanói, no Vietnã. Com direito a Dança do Dragão de boas-vindas, com jantar à luz de velas e shows de artistas locais, música e harmonização de vinhos.

Rei dos 14 mares

Os hóspedes do cruzeiro da Oceania Cruises terão estadias de vários dias pelos destinos e inclusive visitarão a Antártida, com três dias inteiros e cruzeiro em Admiralty Bay, Paradise Bay e Half Moon Island. O itinerário também oferece acesso a 61 patrimônios da Unesco. Se você fechar o pacote milionário, vai cruzar três oceanos, 14 mares, 24 fusos horários e quatro vezes a linha do equador.

Mas se quer ficar mais tempo dando a volta ao mundo, a Oceania Cruises oferece experiências de até 218 dias embarcado. A primeira saída será no dia 28 de dezembro de 2022, com 218 dias de viagem.

Sou brasileiro e quero encarar a viagem, qual o ponto mais próximo?

Infelizmente o Oceana Cruises não sai do Brasil, mas apenas dos Estados Unidos, ou seja, você terá que pegar um voo para lá. Se não quer se cansar antes de embarcar, opte por sair de Miami, Flórida! Tem voos saindo de São Paulo na média de R$ 2,5 mil atualmente. Há três itinerários que saem da cidade, mas apenas um volta ao ponto de origem:

28 de dezembro de 2022 – 198 dias – De Miami a San Francisco

28 de dezembro de 2022 – 214 dias – De Miami a Miami

28 de dezembro de 2022 – 218 dias – De Miami a Nova York

