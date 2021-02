Voluntários regatam milhares de tartarugas atingidas por frio no Texas

A onda de frio que atingiu o Texas teve impacto também em milhares de tartarugas marinhas que não estão acostumadas com temperaturas tão baixas nas praias de South Padre Island, na costa sul do Texas.

Voluntários resgataram cerca de 4.700 tartarugas com sinais de congelamento e levaram para um centro de convenções. Os animais estão sendo mantidos em banheiras e compartimentos até que a temperatura se normalize.

“É um evento sem precedentes”, disse Wendy Knight, diretora executiva do centro de pesquisa e conservação Sea Turtle Inc, que lidera o esforço. Knight disse que normalmente apenas de 100 a 500 tartarugas aparecem nas praias do sul do Texas a cada inverno.

O diretor executivo do local, Ed Caum, refere às tartarugas como “atordoadas pelo frio”, uma condição em que animais de sangue frio de repente exibem reações hipotérmicas, como letargia e incapacidade de se mover quando a temperatura ambiente ao redor deles cai.

“Nós os trouxemos ao centro de convenções para aumentar suas temperaturas centrais”, disse Caum.

Durante a última semana milhões de texanos ficaram sem aquecimento devido a apagões de energia no estado desencadeados por um período de frio em que as temperaturas do ar e da água caíram bem abaixo dos níveis normais.

Fonte: UOL