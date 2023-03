Voo da Lufthansa tem queda de altitude e deixa sete feridos nos EUA

Um voo da Lufthansa que fazia o trajeto entre Austin (Texas), nos Estados Unidos, e Frankfurt, na Alemanha, despencou mais de 1.000 pés (cerca de 305 metros) após atravessar uma tempestade na quinta-feira (2). Sete pessoas que estavam no voo ficaram feridas e tiveram de ser hospitalizadas.

O voo 469 sofreu “turbulência significativa” e foi desviado para o Aeroporto Internacional Washington Dulles, no estado da Virgínia, segundo o porta-voz da Autoridade Metropolitana de Aeroportos de Washington, Michael Cabbage.

O avião tinha 172 passageiros, entre eles a modelo brasileira Camila Alves, mulher do ator norte-americano Matthew McConaughey, que relatou cenário de caos.

A aeronave, um Airbus A330, relatou forte turbulência a uma altitude de 37.000 pés (cerca de 11.300 metros) enquanto sobrevoava o Tennessee, informou a Administração Federal de Aviação em comunicado. A agência está investigando o caso.

A passageira Susan Zimmerman, de 34 anos, contou que um dos pilotos disse à cabine que o avião caiu cerca de 1.000 pés durante a turbulência repentina.

“Parecia que o fundo havia caído por baixo”, disse ela em entrevista à AP. “Tudo estava flutuando. Por um momento, você não tem peso.”

A turbulência ocorreu no meio do serviço de refeições, enquanto os passageiros e a tripulação se moviam pela cabine, disse Zimmerman, que está grávida de cinco meses. Ela disse que ainda estava com o cinto de segurança e que nem ela nem o bebê ficaram feridos.

A breve, mas severa turbulência no ar, ocorreu cerca de 90 minutos após a decolagem e levou ao pouso não programado por precaução, disse a Lufthansa em um comunicado. Os passageiros receberam atendimento médico.

Vídeo:

g1