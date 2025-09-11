Voto de Fux estaria ligado à sua candidatura ao Senado pelo Rio de Janeiro com apoio de Bolsonaro

Fux e Bolsonaro - foto: recorte

Circulam conversas de que o voto de Luiz Fux estaria ligado a articulações para uma futura candidatura no Rio de Janeiro, seja ao governo ou ao Senado, com suporte do ex-presidente Jair Bolsonaro.


Valdemar da Costa Neto já sinaliza o movimento. Em troca, Fux poderia abrir espaço para indicar nomes ao STF em um eventual governo Tarcísio ou outro aliado, mantendo influência na Corte.

STF forma maioria para condenar Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal atingiu maioria de votos para condenar Jair Bolsonaro por chefiar uma associação criminosa integrada por generais, ministros e aliados.

A decisão marca mudança em relação a casos anteriores em que golpistas não foram punidos, segundo a avaliação de ministros. O julgamento segue em andamento no plenário da Primeira Turma.

